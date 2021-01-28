Лукашенко заявил о предотвращенных в Белоруссии попытках взрывов домов

Спецслужбы Белоруссии предотвращали попытки взрывов жилых зданий и улиц, заявил в четверг, 28 января, президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства.

«Со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально, <...> а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране и откуда шли боеприпасы, взрывчатка», — цитирует белорусского лидера госагентство БелТА.

Глава государства уточнил, что все цепочки поставок, угрожающих безопасности страны, раскрыты, а задействованные в подготовке люди задержаны.

«Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также поручил уполномоченным органам «определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства».

В этот же день заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов заявил, что в законы Белоруссии запланированы поправки, которые позволяют пресекать призывы к забастовкам.

Изменения будут внесены в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство республики.

26 января Лукашенко потребовал от Комитета государственного контроля пресекать любые попытки внешнего финансирования попыток дестабилизации ситуации в стране.