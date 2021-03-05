«Мисс Россия – 2019» Санько отправится на конкурс «Мисс Вселенная»

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия – 2019» Алина Санько примет участие в международном конкурсе «Мисс Вселенная – 2020» в США. Об этом сообщает пресс-служба российского конкурса на своей странице в Facebook в пятницу, 5 марта.

Девушка отправился в США в начале мая, чтобы принять участие в 69-м по счету международном конкурсе. Финал пройдет 16 мая в Голливуде в отеле Seminole Hard Rock Hotel & Casino, отмечается в Instagram «Мисс Вселенная».

«Мы верим в успех нашей победительницы на международном уровне и от всего сердца будем болеть за Алину!» — подчеркивает пресс-служба российского конкурса.

За подготовкой Санько можно будет следить на странице конкурса «Мисс Россия» в Instagram. Девушку ждут занятия по фитнесу и английскому языку, дефиле и мастер-классы с ведущими российскими визажистами и стилистами. Для нее разработают дизайнерское платье на финальный выход и национальный костюм.

Санько 22 года, она модель, участвовала к конкурсе «Мисс мира – 2019». Родилась в Азове в Ростовской области.

Обладательница титула «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунцы из ЮАР носит его уже два года, в связи с тем что конкурсы не проводились из-за пандемии коронавируса. В такой же ситуации находится и россиянка. Это происходит впервые в истории конкурса.

Чтобы уберечься от распространения COVID-19, в этом году участниц обяжут пройти карантин перед приездом, по нескольку раз сдавать тесты, в том числе непосредственно перед шоу, использовать маски и сохранять безопасное расстояние. В Miss Universe Organization говорят об «очень ограниченной аудитории», билеты будут доступны только в конце марта и сколько их будет — неизвестно, пишет «Газета.ру».