Опровержение «Аэрофлотом» платной регистрации в аэропортах оказалось ложным

Авиакомпания «Аэрофлот» 5 марта опровергла информацию «Известий» о предложении ввести в аэропортах платную регистрацию на рейсы. По словам официального представителя перевозчика Михаила Демина, такая идея сейчас не обсуждается.

При этом в статье «Известий» «Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах» и не шла речь о том, что вопрос обсуждается в настоящее время, а также о том, что такая практика точно будет введена.

Как написали «Известия», «Аэрофлот» направил инициативу ввести платную регистрацию в аэропортах Минтрансу. Также в статье приводятся слова представителя авиакомпании о том, что речь идет об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту, учитывая, что многие пассажиры сегодня выбирают регистрацию через Интернет.

В материале «Известий» был также приведен и комментарий Минтранса с утверждением, что никаких решений по данному вопросу в ведомстве не принималось.