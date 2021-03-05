Мэр Львова основал хор депутатов в горадминистрации

На Украине мэр Львова Андрей Садовой инициировал создание хора депутатов в городской администрации, из 64 человек приглашение приняли лишь 15. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает украинский «Пятый телеканал».

Встречи хора проходят в сессионном зале. Дальнейшая программа ансамбля будет состоять из народных песен.

Впервые хор должен выступить 10 марта, в годовщину со дня первого публичного исполнения гимна Украины. Затем каждый четверг будут проходить репетиции.

Ранее, 13 декабря 2020 года, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о госизмене по факту исполнения депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области гимна Венгрии. Отмечалось, что муниципальные депутаты приняли присягу, после чего исполнили венгерский гимн вместо украинского.

Как объясняли в посольстве Венгрии на Украине, «человек, сделавший запись и опубликовавший ее, который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах, намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии».