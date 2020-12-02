Посольство Венгрии объяснило исполнение гимна страны депутатами в Закарпатье

Посольство Венгрии на Украине объяснило, почему депутаты в Закарпатской области во время принятия присяги пели национальный венгерский гимн. Сообщение дипмиссии приводит в среду, 2 декабря, украинское издание «Европейская правда».

«Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью, который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах, намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что молитва «является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира».

Там также указали на статью украинского закона «О национальных меньшинствах на Украине», которая гарантирует использование национальных символов.

«Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине», — резюмировали в дипмиссии.

Инцидент произошел 30 ноября. Депутаты Сюртовской отдельной территориальной общины в Закарпатской области во время присяги спели гимн Венгрии.

25 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook, что в Закарпатский областной совет баллотируется «только одна венгерская партия» — Партия венгров Украины.

Сийярто указал на то, что «было бы плохо, если бы венгры остались без представительства в областном органе», и призвал представителей венгерской общины принять участие в региональных выборах ради собственного будущего.

В МИД Украины призывы дипломата назвали вмешательством во внутренние дела страны, а также заявили, что они нарушают украинское законодательство.

1 декабря МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп для выражения протеста в связи с обысками венгерских организаций в Закарпатской области.