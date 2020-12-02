Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Посольство Венгрии объяснило исполнение гимна страны депутатами в Закарпатье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство Венгрии на Украине объяснило, почему депутаты в Закарпатской области во время принятия присяги пели национальный венгерский гимн. Сообщение дипмиссии приводит в среду, 2 декабря, украинское издание «Европейская правда».

Попали под соседа: почему Украина снова поссорилась с Венгрией
Будапешт и Киев поспорили о выборах в Закарпатье

«Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью, который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах, намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что молитва «является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира».

Там также указали на статью украинского закона «О национальных меньшинствах на Украине», которая гарантирует использование национальных символов.

«Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине», — резюмировали в дипмиссии.

Инцидент произошел 30 ноября. Депутаты Сюртовской отдельной территориальной общины в Закарпатской области во время присяги спели гимн Венгрии.

25 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook, что в Закарпатский областной совет баллотируется «только одна венгерская партия» — Партия венгров Украины.

Сийярто указал на то, что «было бы плохо, если бы венгры остались без представительства в областном органе», и призвал представителей венгерской общины принять участие в региональных выборах ради собственного будущего.

В МИД Украины призывы дипломата назвали вмешательством во внутренние дела страны, а также заявили, что они нарушают украинское законодательство.

1 декабря МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп для выражения протеста в связи с обысками венгерских организаций в Закарпатской области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020