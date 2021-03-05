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В Германии оценили опасность британского типа коронавируса

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Мутировавший вариант коронавирусной инфекции, обнаруженный в Великобритании и считающийся более распространяемым, представляет опасность для людей всех возрастов. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

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«Этот вариант опаснее, причем для всех возрастных групп», — отметил Вилер. Трансляция брифинга велась в Twitter.

Тем не менее, по его словам, вакцины, которые доступны в ФРГ, эффективны против данного типа.

В настоящее время в Германии почти половина пациентов болеют именно британской разновидностью COVID-19.

В ФРГ для вакцинации используются препараты компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Накануне представитель европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смоллвуд рассказала, что «британский» штамм коронавируса стал наиболее распространенным в ряде европейских стран и оказывает влияние на кривую заболеваемости. По ее словам, сейчас британский штамм В117 в ряде европейских государств стал доминантным.

О том, что британский вариант коронавируса быстро распространяется в Германии, Институт Коха заявил на пресс-конференции в Берлине 19 февраля.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге 2 марта сообщил, что в Центральной и Восточной Европе наблюдается возобновление роста заболеваемости COVID-19.

В декабре прошлого года в Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника.

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