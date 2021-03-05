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В Китае анонсировали повышение пенсионного возраста

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В Китае поэтапно будет повышен возраст выхода на пенсию в период с 2021 по 2025 год. Об этом в пятницу, 5 марта, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине.

Данный закон проводится в рамках обнародованного проекта «Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года». Отмечается, что подобной социально значимой работой правительство Китая намерено достичь «адекватного» уровня рождаемости в стране.

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Кроме того, за следующие пять лет средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан КНР увеличится на год, согласно данной программе. Власти обещают предоставить 95% сельского населения подобным пенсионным обеспечением.

Согласно данным портала tradingeconomics.com, средний пенсионный возраст мужчин (60 лет) и женщин (50 лет) в Китае остается неизменным с 2010 года. Как сообщали 25 ноября 2020 года в Reuters, Китай уже давно сталкивается с так называемой демографической бомбой замедленного действия, так как рабочей силы становится меньше в связи с выходом на пенсию граждан страны.

Ранее, 5 марта, сообщалось о том, что темпы роста китайского ВВП в 2021 году составят более 6%. Данные следуют из социально-экономического плана развития страны, опубликованного 5 марта перед открытием ВСНП. Кроме того, власти КНР ожидают инфляцию в 2021 году на уровне 3%, а безработицу — около 5,5%. При этом дефицит бюджета страны на 2021 год запланирован на отметке 3,2%.

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