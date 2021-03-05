В Китае спрогнозировали рост ВВП в 2021 году более чем на 6%

Темпы роста китайского ВВП в 2021 году составят более 6%, следует из социально-экономического плана развития страны, опубликованного 5 марта перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

«На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит более 6%», — говорится в докладе Госкомитета по реформам и развитию.

Кроме того, согласно документу, власти КНР ожидают инфляцию в 2021 году на уровне 3%, а безработицу — около 5,5%. При этом дефицит бюджета страны на 2021 год запланирован на отметке 3,2%.

18 января Государственное статистическое управление Китая представило данные, согласно которым, за 2020 год ВВП Китая вырос на 2,3%. С одной стороны, это минимальный показатель для страны за последние 40 лет, с другой — цифры говорят о том, что Китай стал единственной крупной экономикой в мире, продемонстрировавшей рост в год глобальной пандемии.