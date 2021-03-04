Всё идут по плану: чего ждать от ежегодной сессии парламента КНР

На этой неделе в Пекине стартует ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). На ней делегатам предстоит одобрить план уже 14-й по счету пятилетки и очертить главные вехи в развитии государства до 2035 года — времени, к которому Пекин намерен удвоить ВВП и стать «великой современной социалистической страной». Одним из главных столпов дальнейшего развития, как ожидается, станут движение к технологической самодостаточности Китая на фоне турбулентных отношений с США и Западом и стимулирование внутреннего спроса. Кроме того, съезд рассмотрит изменения избирательной системы Гонконга, которые «зацементируют» право на приход к управлению этой территорией исключительно пропекинских «патриотов».

Кто, если не сами

В отличие от прошлогодней сессии ВСНП, отложенной на два с половиной месяца из-за пандемии, нынешняя началась в обуздавшем коронавирус Китае по традиции в начале марта. Но, как и предыдущую, ее загодя ограничили неделей, а не двумя, в течение которых 3 тыс. делегатов ВСНП заседали в докоронавирусную эпоху.

Неделя между тем предстоит крайне насыщенная. Одним из главных событий нынешней сессии станет обсуждение и принятие нового, 14-го пятилетнего плана развития страны, который обозначит важнейшие приоритеты второй по величине экономики мира вплоть до 2025-го. А заодно — заложит основные направления в развитии Китая до 2035 года, к которому Поднебесная намерена завершить социалистическую модернизацию и, судя по прогнозам, стать уже первой экономикой на планете, обогнав США.

Ключевой частью нового плана социально-экономического развития КНР станет, как ожидается, упор на инновации, в особенности в технологической сфере, что позволит стране устранить чрезмерную зависимость от внешних рынков на фоне не спадающей напряженности в отношениях с США. По сути, такой настрой стал не столько работой на опережение, сколько насущной необходимостью из-за многочисленных ограничений на продажу чипов китайцам со стороны американцев. Неудивительно, что новый пятилетний план — первый, в котором технологиям будет посвящена отдельная глава.

Всё идут по плану1 Фото: Global Look Press/Xinhua/Sun Fanyue

— Самодостаточность ключевых технологий, скорее всего, станет одним из фокусов сессии этого года. Китай надеется стимулировать внутренние инновации и поощрять самостоятельность в производстве передовых технологий, таких как полупроводники. Миллиарды долларов будут потрачены правительством в виде налоговых льгот, субсидий или прямых инвестиций, — рассказал «Известиям» профессор экономики Китайского университета Гонконга Чжан Ифань, признав, однако, что в экспертной среде есть сомнения в правильности курса на развитие технологий под управлением государства, а не частного бизнеса.

Приумножение «середнячков»

Крайне важным с символической точки зрения остается тот факт, что летом 2021 года Компартия Китая отмечает 100-летний юбилей. И в преддверии этой даты власти страны постараются максимально продемонстрировать актуальность системы партийного руководства и заботу о народе.

Незадолго до старта сессии ВСНП председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил «полную победу» над абсолютной бедностью. По официальным данным, за последние восемь лет почти 100 млн китайцев, преимущество в сельских районах, были выведены из состояния нищеты (в КНР находящимися за чертой бедности считаются те, чей годовой доход не превышает 4 тыс. юаней, или $620).

Помимо искоренения нищеты, Китай в рамках своих долгосрочных целей поставил себе задачу значительно расширить слои населения со средним размером дохода и сократить неравенство в уровне жизни. На сегодняшний день так называемый средний класс в 1,4-миллиардной стране насчитывает около 400 млн человек. И хотя это немало, этого всё еще недостаточно для существенного скачка внутреннего потребления, которое, по замыслу властей, должно быть главным драйвером качественного экономического роста.

Всё идут по плану3 Фото: REUTERS/Thomas Peter

В 2019 году Китай провел целую серию реформ в сфере индивидуального подоходного налога, повысив порог дохода, при котором можно не платить сборы, и добавил шесть новых категорий специальных налоговых вычетов. Но решил не останавливаться на достигнутом. Как пообещал в недавней статье министр финансов КНР Лю Кунь, в 14-й пятилетке страна продолжит совершенствовать систему индивидуального подоходного налога, расширяя программы специальных вычетов.

Качество жизни китайцев будут повышать и за счет улучшения экологии. В прошлом году КНР объявила амбициозную цель выйти на углеродную нейтральность к 2060-му, пообещав в качестве одного из первых шагов на этом пути увеличить долю неископаемых видов топлива в потреблении до 25% к 2025-му.

А количественные показатели отойдут на второй план. Все прошлые десятилетия Китай неизменно обозначал на сессиях ВСНП прогноз по росту ВВП на текущий год, что служило важным индикатором состояния экономики страны, за которым пристально следили и за пределами КНР. Однако в 2020 году на фоне пандемии китайские власти сознательно ушли от обозначения цели по росту ВВП, сняв с себя необходимость искусственно под нее подстраиваться. И, очевидно, нарушат эту традицию и сейчас.

Патриотическое управление

Прошлогодняя сессия парламента многим не только в КНР, но и в мире запомнилась разработкой закона о национальной безопасности в Гонконге, который стал ответом на антикитайские демонстрации, сотрясавшие специальный административный район республики с 2019-го. В нынешнем году Пекин продолжил активно переустраивать вольнолюбивый регион по своим лекалам.

Всё идут по плану2 Фото: Global Look Press/Xinhua/Ju Peng

В частности, на этой сессии депутаты рассмотрят изменения в электоральную систему Гонконга, согласно которым все кандидаты в законодательный орган района будут обязаны присягать на верность Пекину, в противном случае рискуя быть дисквалифицированными на пять лет.

Крайне вероятно, что на сессии будут также одобрены изменения в правила формирования коллегии выборщиков, которая в отсутствие всенародного голосования ответственна за определение главы исполнительной власти Гонконга. Большинство из 1,2 тыс. членов коллегии были лояльны Пекину и голосовали за предпочитаемого КНР кандидата на высший пост в регионе, однако входившие в ее состав депутаты районных советов зачастую избирали оппозиционеров. Теперь 117 мест в коллегии, занимаемые представителями этих районных советов, предположительно хотят сократить.

— Эти вероятные поправки связаны с усилением долгосрочного влияния Пекина на выбор главы исполнительной власти Гонконга. Как и в 2012 году (когда лоббируемый КНР Лян Чжэньин победил при 689 голосах), так и в 2017-м (когда за Кэрри Лам проголосовали 777 человек из 1,2 тыс.) центральным властям пришлось потратить немало политического капитала, чтобы получить в итоге своего предпочтительного кандидата. Учитывая развитие событий с 2019 года, они, вероятно, считают нынешнюю систему слишком рискованной, — пояснил «Известиям» доцент Центра китаеведения Китайского университета Гонконга Тим Саммерс.

Всё идут по плану4 Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Shen

С прошлого года, когда демократическая фракция Гонконга подала в отставку в знак протеста против дисквалификации своих четырех коллег, в парламенте района не осталось ни одного представителя действующей оппозиции. Нынешние изменения в избирательную систему, окрещенные как «обеспечение патриотического управления Гонконгом», позволят властям в Пекине, по словам главы Управления по делам Гонконга и Макао Ся Баолуна, окончательно «закрыть лазейки», позволявшие «антикитайским нарушителям спокойствия» проникать в политику.