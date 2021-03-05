В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей

Федеральная налоговая служба (ФНС), а также Пенсионный фонд России (ПФР), Минтруд и Росстат в 2021 году запустят пилотный проект, суть которого заключается в определении уровня совокупного дохода домохозяйств страны, главным исполнителем выбрана ФНС. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.

В документе отмечается, что проект направлен на развитие адресности социальных мер поддержки населения страны. Также подчеркивается, что в ближайшее время налоговая служба займется формированием реестров домохозяйств и семей, основываясь на данных собственной системы «Налог-3» и информационной системы, которая разрабатывается на основе ЕГР ЗАГС, касающейся ведения единого федерального регистра населения.

Помимо этого, там будут содержаться данные о составе семей и домохозяйств, их имуществе и доходах, которые подлежат налогообложению. Затем эти сведения поступят в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), где есть информация и о других видах доходов, в том числе соцпособиях, выплатах, пенсиях и т.д., которой обладает ПФР и органы соцзащиты.

Указывается, что на основе этих данных, которые будут сопоставлены друг с другом, возможна оценка совокупных доходов семей и домохозяйств. В распоряжении также говорится, что бюджет проекта составит 167 млн рублей, которые будут выделены из резервного фонда российского правительства.

«[Пилотный проект] не направлен на контроль и не несет фискальной функции, его цель — оценить реальный уровень обеспеченности семей и домохозяйств и сформировать предложения по оценке нуждаемости на основе административных данных», ― сообщили изданию в пресс-службе ФНС.

В свою очередь, в Пенсионном фонде России отказались комментировать «Известиям» информацию о пилотном проекте.

8 июня 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра с информацией о населении страны. Указывалось, что ресурс будет содержать базовую (ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН) и дополнительную (семейное положение, родственные связи) информацию о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России. Закон направлен на систематизацию данных, содержащихся на государственных и муниципальных информационных ресурсах. Оператором регистра была определена ФНС.

6 июня 2020 года «Известия» выяснили подробности создания «социального казначейства» — инициативы, которая вошла в проект нацплана восстановления экономики. Отмечалось, что речь идет об онлайн-платформе, через которую граждане смогут получить любые виды соцподдержки — в том числе регионального и муниципального уровня. Оператором системы будет ПФР. В нее погрузят данные самого фонда и ФНС о доходах россиян.

В апреле ФНС выступила за создание специального реестра с доходами россиян. Тогда замруководителя ведомства Виталий Колесников отмечал, что в России «нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства».

Предполагалось, что реестр будет получать данные от государственных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами. Также сообщалось, что документ может вступить в силу 1 января 2022 года за исключением отдельных положений, для которых установлены свои сроки.