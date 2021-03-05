Петр Ян обескуражил Стерлинга на «битве взглядов»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян обескуражил своего соперника — американца Алджамэйна Стерлинга на «битве взглядов». Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает РЕН ТВ.

По словам Яна, он не замечает спортсмена, так как тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь», поэтому для подобного поединка на пресс-конференции он предпочел и дальше игнорировать присутствие соперника.

«Мы встретились взглядами, и я всё понял. Мы знаем друг друга, мне этого достаточно, чтобы победить», — уверен Стерлинг.

На данном бойцовском турнире в октагон также войдет Ислам Махачев, он сразится с Дрю Добером. В главной битве вечера разыграют сразу два титула в среднем и полутяжелом весах.

Ранее, 4 марта, спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Яна и Стерлинга. Он считает, что преимущество на стороне россиянина. По словам Хрюнова, бой будет длиться все раунды, а исход поединка зависит от качества подготовки спортсменов.

3 марта стало известно, что Петр Ян отправился на карантин перед боем со Стерлингом в рамках соблюдения эпидемиологических норм, которые ввели из-за COVID-19.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга — 19 побед и три поражения.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.