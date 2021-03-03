Чемпион UFC Ян ушел на карантин перед турниром в Лас-Вегасе

Чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна отправили на карантин перед боем с американцем Алджамейном Стерлингом, который пройдет в рамках турнира UFC 259. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 3 марта.

Отмечается, что 28-летний российский боксер проведет на карантине несколько дней в рамках соблюдения эпидемиологических норм, которые ввели из-за коронавируса.

Ту же процедуру пройдут его соперник и другие участники турнира. Все бойцы ежедневно будут сдавать тесты на COVID-19.

В настоящее время Ян готовится к бою со Стерлингом. Накануне он провел тренировочный сбор в Дагестане. В республике боец работает в спортивной школе имени Шамиля Умаханова под контролем заслуженного тренера республики, обладателя кубка мира и чемпиона Европы Зелимхана Гусейнова.

Стерлинг заявил, что Ян, видимо, «воспринимает его всерьез» как противника, раз поехал тренироваться в Дагестан.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга — 19 побед и три поражения, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.