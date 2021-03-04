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Спортивный менеджер сделал прогноз на бой Яна и Стерлинга

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Россиянин Петр Ян — чемпион, поэтому преимущество на его стороне. Такой прогноз о предстоящем состязании бойцов UFC Петра Яна и американца Алджамэйна Стерлинга 4 марта сделал спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов.

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Хрюнов предположил, что бой будет длиться все раунды, а исход поединка зависит от качества подготовки спортсменов.

«Я думаю, что здесь скажется то, у кого на данный момент выше рефлексы, кто быстрее и качественнее готов провести технико-тактическое действие, натренировал его во время подготовки, правильно построил лагерь, подобрал правильных спарринг-партнеров. <…> Победит тот, кто качественнее готовился. Но Петр Ян — чемпион, поэтому я считаю, что преимущество на его стороне», — рассказал спортивный менеджер каналу РЕН ТВ.

Также промоутер отметил, что глава UFC Дана Уайт демонстрирует холод по отношению к действующему чемпиону в легчайшем весе Петру Яну. Хрюнов заявил, что в UFC не захотели финансировать подготовку бойца и равнодушно отнеслись к его пребыванию в США.

«Они ему дают понять, что он, если хотите такой термин применить, чемпион-новичок, которому еще нужно состояться и укрепиться в UFC, одержать 2–3 победы над такими людьми как Стерлинг, а только потом начать жить чемпионской жизнью», — добавил спортивный менеджер.

Накануне, 3 марта, стало известно, что Петр Ян отправился на карантин перед боем с Стерлингом в рамках соблюдения эпидемиологических норм, которые ввели из-за COVID-19.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга — 19 побед и три поражения.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

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