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В Китае изменят алгоритм выборов главы Гонконга

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Китайский парламент намерен изменить алгоритм выборов главы администрации Гонконга и расширить полномочия комиссии выборщиков. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил заместитель главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Чэнь.

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«Мы собираемся изменить порядок формирования комиссии выборщиков и усилить ее полномочия», — отметил он на правительственном заседании, его слова приводит телекомпания TVB.

Ван Чэнь добавил, что изменения затронут масштаб комиссии, ее структуру и способ формирования.

Ранее, в марте, стало известно, какие темы будут затронуты в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Так, депутаты намерены одобрить план новой пятилетки и обсудить главные этапы в развитии государства до 2035 года.

Также в ходе сессии планируется обсуждение изменений в электоральной системе Гонконга, согласно которым все кандидаты в законодательный орган района будут обязаны присягать на верность Пекину, в противном случае рискуя быть дисквалифицированными на пять лет.

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