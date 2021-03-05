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Hyundai привезет в Россию новый кроссовер Tucson

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Корейская компания Hyundai в 2021 году представит в России новый кроссовер Tucson. Об этом говорится в пресс-релизе бренда, поступившем в редакцию «Известий» 5 марта.

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«В этом году на российском рынке дебютирует кроссовер Tucson нового, четвертого поколения, который станет воплощением стратегии компании в сфере прогрессивного дизайна, экологичных двигателей и передовых технологий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson было представлено в сентябре 2020 года. В Южной Корее автомобиль доступен со стандартной и удлиненной колесной базой.

Дизайн модели выполнен в стиле концепт-кара Vision T, который был представлен в 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе (США). Новый фирменный стиль бренда называется Parametric Dynamics. Фары машины визуально объединены с радиаторной решеткой трапециевидной формы.

Новый Hyundai Tucson получил оригинальные 19-дюймовые легкосплавные диски, длинный капот, широкие колесные арки. В салоне кроссовера появилась цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также кнопки вместо традиционного селектора передач.

Четвертое поколение Hyundai Tucson в Южной Корее предлагается с линейкой 1,6-литровых четырехцилиндровых бензиновых и дизельных двигателей. Коробки передач — механическая и семиступенчатый «автомат».

10 февраля сообщалось, что Hyundai показала концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности. По задумке разработчиков, такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.

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