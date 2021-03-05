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Компания Трампа выставила на продажу особняк в Палм-Бич за $49 млн

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Компания, которая зарегистрирована на имя экс-президента США Дональда Трампа и его семьи, продает особняк на берегу океана в Палм-Бич за $49 млн. Об этом сообщило издание New York Post в четверг, 4 марта.

Отмечается, что новый хозяин дома получит полное членство в гольф-клубе Трампа. Подобная привилегия доступна всем жителям Вудбридж-роуд.

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Резиденция находится по соседству с легендарным имением экс-главы государства The Mar-A-Lago Club, где на данный момент проживает Трамп. Отмечается, что площадь здания составляет 10 455 кв. футов (971 кв. м), в нем есть восемь спален, а также девять ванных комнат и панорамная терраса с видом на океан.

Особняк был построен в 1956 году, однако в нем неоднократно велись строительные работы. Компания Трампа приобрела здание в 2018 году у его сестры, Марианны Трамп Барри.

Ранее, 23 февраля, стало известно, что экс-президент США назвал «охотой на ведьм» решение Верховного суда не препятствовать передаче его налоговых деклараций прокурору. Он подчеркнул, что подобная практика преследования политических оппонентов с использованием судебных инструментов наносит урон демократии в США.

14 февраля издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

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