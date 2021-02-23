Трамп назвал «охотой на ведьм» решение по его налоговым декларациям
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» решение Верховного суда не препятствовать передаче его налоговых деклараций прокурору, сообщает Fox News.
По мнению экс-главы государства, его политические оппоненты пытаются получить доступ ко всей информации о его финансовых операциях, надеясь найти какие-то инкриминирующие факты, но при этом сами не знают, что именно ищут.
«Верховный суд никогда не должен был позволять этого, но он это сделал», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что подобная практика преследования политических оппонентов с использованием судебных инструментов наносит урон демократии в США.
«Я продолжу бороться так же, как делал это последние пять лет», — подчеркнул бывший хозяин Белого дома
Ранее в понедельник Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу.
Прокурор заявлял, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.
14 февраля этого года издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.
По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.
В конце сентября 2020 года The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.