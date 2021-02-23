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Трамп назвал «охотой на ведьм» решение по его налоговым декларациям

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» решение Верховного суда не препятствовать передаче его налоговых деклараций прокурору, сообщает Fox News.

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По мнению экс-главы государства, его политические оппоненты пытаются получить доступ ко всей информации о его финансовых операциях, надеясь найти какие-то инкриминирующие факты, но при этом сами не знают, что именно ищут.

«Верховный суд никогда не должен был позволять этого, но он это сделал», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что подобная практика преследования политических оппонентов с использованием судебных инструментов наносит урон демократии в США.

«Я продолжу бороться так же, как делал это последние пять лет», — подчеркнул бывший хозяин Белого дома

Ранее в понедельник Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу.

Прокурор заявлял, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

14 февраля этого года издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

В конце сентября 2020 года The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.

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