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В США нашли неопубликованное стихотворение Набокова
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В США нашли неопубликованное стихотворение Набокова

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В британском издании The Times Literary Supplement (TLS) 5 марта было представлено ранее неопубликованное стихотворение писателя Владимира Набокова, известного своими романами «Лолита» и «Защита Лужина».

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Произведение под названием The Man of Tomorrow’s Lament («Плач человека завтрашнего дня») написано от лица Супермена, который страдает из-за невозможности иметь детей от своей возлюбленной Лоис Лейн. Герой комиксов боится, что попытка завести ребенка может стоить его любимой жизни.

Отмечается, что Набоков показал этот текст литературному редактору газеты The New Yorker Чарльзу Пирсу в июне 1942 года, всего спустя два года после своей миграции в США. Сотрудник издания отказался публиковать стихотворение, сославшись на то, что читатели его не поймут.

Спустя многие годы произведение нашел литератор Андрей Бабиков в одной из папок в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке при Йельском университете.

«Неопубликованное стихотворение Набокова пролежало в этой папке почти 80 лет, наконец вырвавшись, как и сам Супермен, чтобы увидеть свет», — пояснил эксперт в колонке TLS.

11 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге к сентябрю 2021 года должна завершиться реставрация дома Набоковых на Большой Морской улице. Там располагается музей писателя. Ремонтные работы продолжаются с 2014 года.

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