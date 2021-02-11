Дом Набоковых в Петербурге отреставрируют к сентябрю 2021 года

В Санкт-Петербурге к сентябрю этого года должна завершиться реставрация дома Набоковых на Большой Морской улице. Там располагается музей писателя. Ремонтные работы продолжаются с 2014 года.

После завершения реставрации в здании разместится Петербургская детская школа искусств имени Бортнянского. Все работы должны завершить к началу нового учебного года, сообщает телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Исторические помещения реставрируют поэтапно по заказу администрации Адмиралтейского района. На стенах парадной лестницы под слоем штукатурки специалисты нашли оселковый мрамор. Это искусственный декоративный материал, который имитирует натуральный мрамор.

Кроме того, под масляной краской на декоре потолка в помещении будуара Набоковой обнаружились фрагменты позолоты. По этой причине потолок решили законсервировать.

В будущем музей продолжит работать в парадных помещениях первого этажа.

Ранее сообщалось, что в Петербурге к концу этого года должны завершить реставрацию 13 объектов Александро-Невской лавры. К этому времени также планируется отреставрировать фасады.