Три человека погибли при столкновении автомобиля с электричкой в Башкирии

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с электричкой на нерегулируемом железнодорожном переезде в Башкирии. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Как уточняется, инцидент произошел в Архангельском районе республики на 22-м км Куйбышевской железной дороги между станциями Карламан и Приуралье.

«Столкнулись электричка №7737 «Рельсовый автобус», следовавший из Инзера в Стерлитамак, который был без пассажиров, и легковой автомобиль «Лада Калина». В результате ДТП, предварительно, погибли три человека», — отметили в ведомстве.

Добавляется, что разлива топлива не последовало, подробности и причины происшествия будут выясняться, говорится на сайте МЧС.

В конце февраля в Подмосковье мужчина погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции Серпухов. На фоне инцидента гражданам напомнили, что не следует не переходить пути в неположенном месте, а также заходить за линию безопасности у края платформы.