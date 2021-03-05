Москвичей предупредили о погоде с «мужским характером» на 8 Марта

Погода в столичном регионе в Международный женский день будет неблагоприятной, ожидаются снег и пронизывающий ветер, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«8 марта погода будет с мужским характером. Будут весьма интенсивно валить «заряды» снега. Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер скоростью 5–10, а в порывах — и до 15 метров в секунду», — отметил синоптик в разговоре с изданием «Вечерняя Москва».

По его словам, столбики термометров в этот день покажут –5... –10 градусов днем, а ночью опустятся до –12 градусов. При этом из-за ветра будет еще холоднее, добавил эксперт.

Кроме того, Тишковец предупредит москвичей о сохранении в регионе «бешеных» колебаний атмосферного давления.

3 марта синоптик сообщал, что «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в столице как минимум до середины марта.