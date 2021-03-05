Лишь у 10% россиян карьера пошла по намеченному плану

Порядка 53% граждан России построили карьерные планы 10 лет назад, однако лишь у 10% они состоялись и у 5% опрошенных реальность превзошла ожидания. Такие данные следуют в пятницу, 5 марта, из результата опроса SuperJob.

«53% россиян 10 лет назад строили карьерные планы, причем у 10% опрошенных карьера идет по плану, намеченному на десятилетку, а у 5% даже лучше, чем планировалось», — говорится в сообщении, которое находится в распоряжении ТАСС.

Кроме того, 38% респондентов рассказали об отрицательном опыте в карьере. Из них — 41% мужчин, 39% женщин. Отмечается, что в целом женщины строят планы развития карьеры несколько реже мужчин (51 и 54%), но при этом быстрее достигают намеченных целей — 17% по сравнению с 11%.

Среди наиболее распространенных профессиональных групп, к которым относятся врачи (29%) и медицинские сестры (28%), находится больше всего тех, чья карьера развивается быстрее, чем в других профессиях. Каждый четвертый среди программистов рассказал о своих планах, которые превзошли ожидания.

Ранее, 4 марта, стало известно, что около 50% мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие».

Более половины респондентов (55%) говорят о главной роли женщины в материнстве и хранении очага. Чаще всего такую точку зрения высказывали жители Северного Кавказа и Приволжского федерального округа (по 64%), меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (43%).