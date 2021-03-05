Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»
Общество
Лицензии российских вузов станут бессрочными
Экономика
За год спрос на вторичное малоэтажное жилье в России вырос на 15%
Общество
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ
Экономика
Женщины в России в три раза чаще копят на будущее
Общество
Росприроднадзор выступил за создание экорейтинга предприятий
Культура
В США нашли неопубликованное стихотворение Набокова
Общество
Лишь у 10% россиян карьера пошла по намеченному плану
Происшествия
Четырехлетний мальчик сорвался с эскалатора в московском ТЦ

Лишь у 10% россиян карьера пошла по намеченному плану

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 53% граждан России построили карьерные планы 10 лет назад, однако лишь у 10% они состоялись и у 5% опрошенных реальность превзошла ожидания. Такие данные следуют в пятницу, 5 марта, из результата опроса SuperJob.

«53% россиян 10 лет назад строили карьерные планы, причем у 10% опрошенных карьера идет по плану, намеченному на десятилетку, а у 5% даже лучше, чем планировалось», — говорится в сообщении, которое находится в распоряжении ТАСС.

Стоп-кадры: россияне больше граждан других стран боятся потерять работу
Больше всего лишиться должности опасаются занятые в малом и среднем бизнесе

Кроме того, 38% респондентов рассказали об отрицательном опыте в карьере. Из них — 41% мужчин, 39% женщин. Отмечается, что в целом женщины строят планы развития карьеры несколько реже мужчин (51 и 54%), но при этом быстрее достигают намеченных целей — 17% по сравнению с 11%.

Среди наиболее распространенных профессиональных групп, к которым относятся врачи (29%) и медицинские сестры (28%), находится больше всего тех, чья карьера развивается быстрее, чем в других профессиях. Каждый четвертый среди программистов рассказал о своих планах, которые превзошли ожидания.

Ранее, 4 марта, стало известно, что около 50% мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие».

Более половины респондентов (55%) говорят о главной роли женщины в материнстве и хранении очага. Чаще всего такую точку зрения высказывали жители Северного Кавказа и Приволжского федерального округа (по 64%), меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (43%).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021