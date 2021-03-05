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Эксперты ВШЭ оценили антикризисные меры в России

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Россия впервые в постсоветском периоде прошла кризис лучше, чем мир в целом, следует из опубликованного 4 марта бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», составленного институтом «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ).

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Уточняется, что мировой кризис был спровоцирован пандемией коронавируса, возникшим на ее фоне резким падением потребительской активности и внешнего спроса, а также снижением цен на нефть.

«По итогам 2020 года было зафиксировано снижение российского ВВП на 3,1%. Это несколько хуже результата кризисного 2015 года (-2,0%), но заметно лучше 2009 года (-7,8%). Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (-3,5% по предварительным оценкам МВФ [Международного валютного фонда])», — сказано в тексте.

По мнению экспертов, смягчить падение российской экономики помогли антикризисные меры, действие бюджетного правила, а также предпринятая властями РФ политика таргетирования инфляции.

В начале февраля в МВФ высоко оценили действия российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией. Отмечалось, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, когда отступит вторая волна коронавируса. В фонде подчеркнули, что эффективность российской вакцины от COVID-19 может помочь более быстрому, чем считалось ранее, восстановлению экономики.

После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что во время обострения пандемии коронавируса осенью 2020 года ЦБ ожидал в IV квартале «большего спада или паузы» в экономике, но этого не произошло. По ее мнению, 2021 год станет годом восстановления экономики России и начавшиеся позитивные тенденции продолжатся.

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