Ракетные комплексы «Бастион» уничтожили условного противника на Балтике

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» Балтийской военно-морской базы уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учений, сообщается на сайте Минобороны в четверг, 4 марта.

«Личный состав БРК «Бастион» отработал задачи по смене позиции и развертыванию комплексов в новом районе с нанесением ракетного удара по условному противнику», — сказано в сообщении.

По замыслу учения, центр управления флота получил разведданные о том, что корабельная ударная группа «противника» готовится нанести огневое поражения по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота.

«Расчеты БРК «Бастион» обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путем выполнения электронных пусков) уничтожили отряд кораблей», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц техники.

Ранее, 28 февраля, экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 Балтийского флота провели учения по поиску подлодки условного противника в Балтийском море.

БРК «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».