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Число погибших при крушении военного вертолета в Турции выросло до 11

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Количество погибших военных при крушении вертолета на востоке Турции увеличилось до 11, сообщается 4 марта на сайте министерства обороны страны.

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Ранее говорилось, что жертвами трагедии стали девять человек, включая командующего восьмым корпусом сухопутных войск Турции — генерала Османа Эрбаша. Еще четверо были госпитализированы.

Позже стало известно, что двое пострадавших скончались в больнице, несмотря на помощь медиков.

«К сожалению, двоих наших раненых солдат, которых перевели в госпиталь, не смогли спасти. Несмотря на все вмешательства, они скончались», — сказано в заявлении.

Таким образом, число погибших выросло до 11, за жизнь еще двоих продолжают бороться врачи.

Крушение произошло ранее в четверг в провинции Битлис на востоке Турции. Военный вертолет типа Cougar вылетел из Бингеля в Татван в 13:55 (мск). Спустя примерно полчаса связь с экипажем прервалась. На поиски сразу были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

Причины и обстоятельства крушения расследуются. О трагедии уже проинформирован президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

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