Минобороны планирует нарастить численность военно-транспортной авиации

Минобороны России прорабатывает вопрос формирования дополнительных полков, а затем и третьей по счету дивизии ВТА. Об этом рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Отмечается, что процесс собираются синхронизировать с поступлением в строй новых и модернизированных Ил-76. Но, как сообщают собеседники издания, окончательное решение пока не принято. Ожидается, что каждый новый авиаполк будет состоять из трех эскадрилий, по девять самолетов в каждой. А в состав транспортной авиадивизии войдет не менее трех полков.

Самолеты ВТА задействуют во многих зарубежных операциях. Так, в ноябре 2020 года они экстренно перебросили российскую миротворческую бригаду и ее технику в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Во время пандемии коронавируса ВТА доставила в Италию отряд российских военных медиков и специалистов радиационной, химической и биологической защиты для помощи в борьбе с заболеванием. С этой же целью транспортные самолеты отправлялись в Казахстан, Сербию, Армению, Боснию и Герцеговину.

С 2015 года бесперебойно работает «воздушный мост» по снабжению группировки в Сирии. Практически каждый день самолеты ВТА приземляются на авиабазе Хмеймим. По данным Минобороны, только за первые три года операции транспортники выполнили свыше 2785 рейсов, перевезли более 90 тыс. человек и более тысячи единиц вооружения и военной техники.

В настоящее время на вооружении ВТА состоит 250 единиц авиации. Подавляющее их большинство произведено еще во времена СССР. Тем не менее, по информации оборонного ведомства, в 2019 году удалось повысить исправность парка машин до 90%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 5 марта.