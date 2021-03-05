Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ

Пандемия коронавируса может стать поводом для отмены ЕГЭ на обязательной основе. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В этом году выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут отказаться от ЕГЭ. В этом случае они будут сдавать русский язык и математику в формате государственного выпускного экзамена.

В Рособрнадзоре считают, что есть предпосылки для того, чтобы обсудить введение такой практики на постоянной основе.

«В прошлом году от ЕГЭ отказались около 10% выпускников. В этом году будет примерно так же. 10% — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше», — сказал Анзор Музаев.

Накануне, 3 марта, «Известия» сообщали, что российские педагоги в основном не поддерживают проведение весенних всероссийских проверочных работ для школьников в 2021 году. По мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на учителей, и на детей.

Несовершенство в организации ВПР отметили 45% участников опроса. Они считают, что школам надо дать возможность самостоятельно решать, какие работы нужно провести, как и когда, иначе страдает образовательный процесс.