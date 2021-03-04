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Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

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Женская сборная Швеции одержала досрочную победу в зачете эстафетных гонок на Кубке мира по биатлону сезона-2020/21. Об этом 4 марта сообщает «Спорт–Экспресс».

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Серебро завоевали спортсменки из Белоруссии, бронза — у француженок. Сборная Украины, финишировавшая на четвертом месте, получила дисквалификацию за неправильную передачу эстафеты, но позднее ее отменили.

Команда из России оказалась на восьмом месте. В ее составе выступили Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Два этапа Кубка мира в чешском Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта. Мужская эстафета состоится в пятницу, 5 марта.

21 февраля сообщалось, что российские биатлонисты разделили 7–9-е места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете ЧМ-2021 по биатлону в словенской Поклюке. Первое место заняла сборная Норвегии. На втором месте — Франция , на третьем — Швеция.

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