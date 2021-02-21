Россияне заняли седьмое место в медальном зачете на ЧМ-2021 по биатлону

Российские биатлонисты разделили седьмое–девятое места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете чемпионата мира – 2021 по биатлону в словенской Поклюке. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Первой стала сборная Норвегии. Спортсмены получили 14 медалей, из которых семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые. На втором месте оказалась Франция (2-2-3), третье место заняли представители Швеции (1-3-2).

Турнир, стартовавший 10 февраля, завершился в воскресенье мужским масс-стартом. В активе российской сборной за весь период соревнований одна бронзовая медаль в мужской эстафете.

Сообщается, что россияне Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали третье место в эстафете, которая прошла в субботу, 20 февраля. Завершение ЧМ с одной медалью — худший результат сборной России с 2016 года.

В завершающий день ЧМ норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Дале. Француз Кентен Фийон Майе замкнул тройку сильнейших биатлонистов.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он занял девятое место.