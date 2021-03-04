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Эксперты ЭИСИ обсудили роль наблюдателей на выборах в России

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Российские эксперты ЭИСИ провели круглый стол на тему «Наблюдатель на выборах: объективность vs большая политика». Мероприятие прошло на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» 4 марта.

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Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что 57% респондентов скорее считает процедуру проведения выборов честной и лишь 8% сталкивались или слышали о фальсификациях лично. По его словам, на доверие влияют реакция со стороны властей на какие-либо фальсификации, добровольность участия в голосовании, обеспечение равных возможностей для доступа оппозиции к выборам и участие в них наблюдателей.

82% опрошенных ВЦИОМом заявили, что замечали наличие наблюдателей на избирательных участках. 45% считает, что присутствие наблюдателей повышает честность выборов и доверие к их результатам.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Максим Григорьев отметил важность предупреждения каких-либо нарушений. Еще одной важной задачей он назвал «представление объективной ситуации о том, что происходит на выборах».

По словам исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алены Булгаковой, российское наблюдательское сообщество можно назвать лидером в мировой практике. Она подчеркнула, что об этом говорит наращивание оборотов по привлечению общественности к институту наблюдения, а также обучение таких наблюдателей по всех стране. Общественная палата, по сведениям эксперта, планирует выпустить 100 тыс. наблюдателей.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что работа наблюдателей помогает сдерживать внешнее деструктивное вмешательство политических игроков, которые действуют против России.

Общественное наблюдение является не просто важным, а единственно возможным механизмом, который обеспечивает серьезную легитимацию выборов», — сказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. По его словам, за каждой партией всегда стоит конкретный политический интерес, а общественные наблюдатели — это непредвзятая политическая сила.

24 июля прошлого года Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России. Теперь региональные избирательные комиссии могут самостоятельно принимать решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

В октябре глава ВЦИОМа Валерий Федоров в ходе круглого стола ЭИСИ рассказал, что 74% россиян, участвовавших в сентябре в едином дне голосования (ЕДГ), поддерживают практику многодневного голосования. Негативно ее оценивают 15% респондентов.

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