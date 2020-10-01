Глава ВЦИОМа рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что подавляющее большинство россиян поддерживают практику многодневного голосования. Такое мнение он высказал в четверг, 1 октября, в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По его словам, почти три четверти (74%) респондентов, участвовавших в сентябре в едином дне голосования (ЕДГ), поддерживают такую практику, 15% оценивают ее негативно.

«Каждый благодаря многодневному голосованию может выбрать удобное именно для себя время, для того чтобы прийти и проголосовать. 60% опрошенных солидаризировались с этим аргументом. Меньше рисков заражения, санитарная безопасность голосования. (...) Все мы понимаем, что пандемия (коронавируса. — Ред.), увы, не закончилась, а значит, возможность растянуть голосование во времени и тем самым снизить массовость пребывания людей в одном месте в одно время, важно, тоже работает», — отметил он.

Федоров добавил, что согласно результатам аналогичного опроса, который не был привязан к ЕДГ, доля респондентов, позитивно оценивающих многодневный формат голосования, составила 84%. Желание проголосовать в следующем году в течение нескольких дней высказали 75% участников исследования, традиционный способ предпочли 22%, резюмировал глава ВЦИОМа.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский со своей стороны отметил, что хотя новый формат был впервые опробован только в этом году, россияне уже сейчас оказывают довольно высокое доверие процедуре.

«Люди на самом деле хотят голосовать и считают это важной процедурой», — заявил он.

В свою очередь, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод указал на тот факт, что в этом году от наблюдателей практически не поступали сообщения о фальсификациях и вбросах на участках, что говорит о прозрачности голосования.

«Проблем с многодневкой мы не наблюдали. Обращений о фальсификациях не было. Есть определенные партии, которые распространяют страшилки, но мы убедились, что при общественном контроле и видеонаблюдении, публичной упаковке бюллетеней и должном хранении никаких проблем не возникает», — заключил эксперт.

13 сентября в России завершился единый день голосования. В этом году ему предшествовали два дня досрочного голосования, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках. Голосование состоялось в 83 российских субъектах.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России. Согласно документу, региональные избирательные комиссии вправе самостоятельно принимать решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

При этом голосование по открепительным удостоверениям или досрочное голосование не предусматриваются. В то же время документ разрешает проводить выборы и референдумы на придомовых территориях и территориях общего пользования. Кроме этого, закон о трехдневном голосовании определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только те россияне, которые зарегистрированы на территории, где проводится голосование.