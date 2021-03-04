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Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве достигли 9 баллов

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Загруженность столичных дорог достигла 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг, 4 марта.

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Движение затруднено почти на всех центральных улицах, Садовом и Бульварном кольцах. Также затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца (ТТК) и на вылетных магистралях.

Скорость автомобильного потока снижена и по всему периметру МКАД, уточняет RT.

Ожидается, что загруженность дорог снизится после 20:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в четверг в Гидрометцентре рассказали, что в Москве ожидается облачная погода с мокрым снегом и гололедицей. Из-за гололедицы и сильного ветра в столице и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень опасности.

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