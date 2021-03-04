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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 4 марта

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В Москве в четверг, 4 марта, ожидается облачная погода с мокрым снегом и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем столбики термометров в столице будут колебаться в пределах от –1 до +1 градусов, а ночью опустятся до –7 градусов.

В Московской области днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью похолодает до –10 градусов.

Ветер западный, северо-западный со скоростью 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Из-за гололедицы и сильного ветра в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм рт. ст.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что как минимум до середины марта в Москве сохранится «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления. Тишковец добавил, что метеоусловия в Москве будут резко меняться.

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