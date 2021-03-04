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Состоялась первая медиасделка в русскоязычном Clubhouse

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Первое русскоязычное издание про Clubhouse — Clubhouse Journal — получило инвестиции. Продана 40-процентная доля в проекте при его оценке в 1,5 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» в четверг, 4 марта.

Покупателем стало московское пиар-агенство «Пиархаб».

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Привлеченные средства пойдут на развитие проекта, набор целевой аудитории и расширение редакции.

Telegram-канал Clubhouse Journal создали менее трех недель назад, когда выпускающий редактор TJournal Дамир Камалетдинов решил запустить первое в Рунете медиа о новой голосовой соцсети. Канал публикует актуальную информацию о происходящем в русскоязычном сегменте соцсети: новости, анонсы новых комнат, а также записи самых интересных обсуждений в Clubhouse.

«9 февраля я выпустил первый текст про Clubhouse на TJ, потом сделал канал про новый сервис и запустил чат для обмена инвайтами», — сказал Камалетдинов.

Он отметил, что хотел просто следить за тем, что происходит в этом канале: «подсвечивал интересные обсуждения, делал выжимки больших интервью, следил за новостями вокруг сервиса». Однако менее чем за две недели без рекламы Clubhouse Journal преодолел планку в 1,5 тыс. подписчиков. Тогда его основатель понял, что дальше развивать проект своими силами будет непродуктивно, поэтому объединился с «Пиархаб».

«В ближайших планах — выстроить команду, наладить постоянный поток контента и сделать из Clubhouse Journal самостоятельный медиаресурс» — заключил он.

По словам основателя «Пиархаб» Даниила Дымшица, в агентстве увидели «большую ценность аудитории — как самого канала, так и Clubhouse в целом, поэтому решили поддержать проект». Он подчеркнул, что на старте «важнее всего заявить о себе и быстро застолбить нишу».

Дымшиц считает, что даже если интерес широкой аудитории к платформе упадет, можно будет развивать канал как самостоятельное издание на популярные в Clubhouse темы. Это маркетинг, предпринимательство, медиа «и всё прочее, что мы и сами так искренне любим», сказал он.

15 февраля стало известно, что соцсеть вышла на первое место среди бесплатных приложений по числу скачиваний в России.

23 февраля телеканал CNBC заявил, что Clubhouse начинает разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android. В настоящее время оно доступно на iOS.

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