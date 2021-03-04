Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В России и Сирии заявили о нацеленности США на разграбление САР
Экономика
Источник заявил о возможном продлении ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1 млн б/с
Туризм
Догузова анонсировала начало летнего туристического сезона в России в мае
Мир
Немецкий депутат заявил о вреде экономике ФРГ от санкций против России
Мир
На Украине усомнились в необходимости создания собственной вакцины
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Мир
Строительство СП-2 в водах Дании продлили до сентября 2021 года
Мир
Захарова предупредила ЕС о соразмерном ответе Москвы на санкции
Общество
Вильфанд пообещал в марте «синюю» погоду на европейской части России

Ученые назвали способы влияния изменения климата на младенцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экстремальные климатические условия способствуют преждевременным родам, в результате которых рождаются дети с дефицитом массы тела или недостаточным ростом. Об этом говорится в исследовании ученых из Ланкастерского университета в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии.

Научные сотрудники исследовали то, как глобальное изменение климата влияет на здоровье младенцев. Результаты их работы опубликовали в журнале Science Daily.

Полузащитники и нападающие: люди становятся уязвимее для инфекций
В тающих из-за глобального потепления ледниках могут скрываться неизвестные человечеству вирусы

Команда исследователей 11 лет изучала данные по рождаемости в 43 сильно зависящих от рек муниципалитетах штата Амазонас в Бразилии. Они выяснили, как количество выпавших осадков за время беременности женщины повлияло на вес и рост ребенка при рождении. Экстремальные климатические условия привели к тому, что снижение средней массы тела у детей при рождении составило около 200 грамм.

Экстремальные условия климата, могут, например, вызывать неурожай, сокращая доступ к питательной и доступной пище, увеличивая распространенность инфекционных заболеваний, тем самым влияя на здоровье матерей и их детей.

«Сильные дожди в Амазонии вызывают наводнения в реках, которые подвергают бедные семьи риску заболеваний, передаваемых через воду, и создают идеальные условия для размножения комаров, что приводит к вспышкам малярии или лихорадки денге», — указывают исследователи.

Специалисты подчеркнули, что изменение климата в Амазонии вызывает сильное беспокойство.

В конце января из результатов исследования, организованного Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом стало известно, что около двух трети людей во всем мире назвали процесс изменения климата глобальной чрезвычайной ситуацией.

Большинство из тех, кто учился в университете или колледже, в странах с низким и высоким уровнем дохода, считают изменение климата главной угрозой человечеству.

Респонденты младше 18 лет чаще указывали на климатические изменения как на чрезвычайную ситуацию. Однако большинство в других возрастных группах тоже придерживаются аналогичной точки зрения.

В опросе участвовали 1,2 млн человек младше и старше 18 лет из 50 стран. Погрешность составляет два процентных пункта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021