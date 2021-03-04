Ученые назвали способы влияния изменения климата на младенцев

Экстремальные климатические условия способствуют преждевременным родам, в результате которых рождаются дети с дефицитом массы тела или недостаточным ростом. Об этом говорится в исследовании ученых из Ланкастерского университета в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии.

Научные сотрудники исследовали то, как глобальное изменение климата влияет на здоровье младенцев. Результаты их работы опубликовали в журнале Science Daily.

Команда исследователей 11 лет изучала данные по рождаемости в 43 сильно зависящих от рек муниципалитетах штата Амазонас в Бразилии. Они выяснили, как количество выпавших осадков за время беременности женщины повлияло на вес и рост ребенка при рождении. Экстремальные климатические условия привели к тому, что снижение средней массы тела у детей при рождении составило около 200 грамм.

Экстремальные условия климата, могут, например, вызывать неурожай, сокращая доступ к питательной и доступной пище, увеличивая распространенность инфекционных заболеваний, тем самым влияя на здоровье матерей и их детей.

«Сильные дожди в Амазонии вызывают наводнения в реках, которые подвергают бедные семьи риску заболеваний, передаваемых через воду, и создают идеальные условия для размножения комаров, что приводит к вспышкам малярии или лихорадки денге», — указывают исследователи.

Специалисты подчеркнули, что изменение климата в Амазонии вызывает сильное беспокойство.

В конце января из результатов исследования, организованного Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом стало известно, что около двух трети людей во всем мире назвали процесс изменения климата глобальной чрезвычайной ситуацией.

Большинство из тех, кто учился в университете или колледже, в странах с низким и высоким уровнем дохода, считают изменение климата главной угрозой человечеству.

Респонденты младше 18 лет чаще указывали на климатические изменения как на чрезвычайную ситуацию. Однако большинство в других возрастных группах тоже придерживаются аналогичной точки зрения.

В опросе участвовали 1,2 млн человек младше и старше 18 лет из 50 стран. Погрешность составляет два процентных пункта.