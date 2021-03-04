В Общественном совете ФСИН призвали запретить пускать преступников на телешоу

Преступникам и маньякам стоит ограничить возможность регистрации в соцсетях и посещения телешоу. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Общественного совета ФСИН Антон Цветков в четверг, 4 марта.

«Я бы таких людей не приглашал (на ток-шоу. — Ред.). Известность для некоторой категории очень важна. Если человек будет понимать, что, совершив зверство, он потом отсидит и станет «звездой», это может стать дополнительной мотивацией для совершения преступления», — сказал Цветков.

Он допустил, что, возможно, следует «делать судебное ограничение такому человеку принимать участие в ток-шоу и пиариться, регистрироваться в соцсетях».

Цветков признал, что обсуждение преступлений в медийном пространстве неизбежно. По его словам, в соцсетях «блогеры и прочие» будут это обсуждать, «потому что тема жареная».

Он выразил мнение, что это нужно обсуждать и в СМИ, потому что если в неофициальном поле идет обсуждение, то «надо выдавать еще и более грамотную позицию, в том числе разъяснительную» не только со стороны прессы, но и со стороны органов прокуратуры или МВД.

Накануне телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что освободившийся после 17 лет заключения «скопинский маньяк» Виктор Мохов приехал в Москву на съемки ток-шоу. Поездкой он нарушил условия административного надзора. По решению суда, следующие шесть лет ему запрещено посещать места проведения спортивных и массовых мероприятий и участвовать в них. Нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, без уведомление отдела полиции покидать пределы Скопинского района. За нарушение мужчине грозит штраф.

Если же в течение последующих шести лет он снова допустит нарушение, то попадет под статью 314 УК России. В этом случае наказание подразумевает или обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до двух лет либо реальный срок заключения до года.

Мохов отбыл 17 лет наказания в колонии ИК-4 в Саратовской области и вышел на свободу 3 марта.

В 2000 году он похитил двух девушек — 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он заточил жертв в подземную темницу, которую обустроил на своей даче. Почти четыре года он насиловал пленниц, избивал и морил голодом. Выйти из заточения девушки смогли лишь в мае 2004 года, когда Екатерине удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. Та обратилась в милицию, после чего пленниц освободили. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.