С начала 2018 года «криптоотрасль» в России ждала профильного законодательства, которое бы установило понятные правила игры. С 1 октября 2019 года в ГК РФ появилось гражданско-правовое регулирование цифровых прав, к которым можно отнести утилитарные и инвестиционные токены. Контроль над криптовалютами в итоговой версии закона был исключен ввиду неуверенности регулятора относительно их будущего. Хотя на это в принципе мало кто рассчитывал.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об инвестиционных платформах, который ввел конструкцию утилитарных цифровых прав (utility token, дают доступ к продуктам и услугам эмитента). Наконец, с 1 января 2021 года отрасль получила и долгожданное регулирование цифровых финансовых активов (ЦФА) — инвестиционных токенов и отдельные нормы о цифровой валюте.

Тем не менее Россия так и не вошла в число наиболее привлекательных юрисдикций для ведения криптобизнеса. Принятое регулирование пока не создало ожидаемую почву для роста отрасли. Отчасти это обусловлено инвестиционным климатом, неполнотой и недостатками принятого законодательства. Базовое регулирование основных понятий предусмотрели, но многие практические вопросы остались за кадром.Один из основных сдерживающих бизнес факторов — туманная перспектива регулирования криптовалют. Хотя закон о ЦФА и определил, что может считаться такого рода инструментом, в нем практически ничего не сказано о том, как должны быть организован выпуск и оборот цифровых денег. Крипторубль, хотя и был анонсирован, пока находится на этапе разработки, да и в целом пока под вопросом, будет ли принят этот концепт.

Тогда как уже действующие нормы могут вызывать настороженность у инвесторов. Выпуск и обращение цифровой валюты привязаны к понятию объектов российской информационной инфраструктуры; какое будущее ждет инструменты, которые к ней относятся, те же биткоины, пока неясно. Также закон запрещает российским юрлицам принимать криптоденьги за их товары, работы и услуги. Вероятно, это временная мера, но на данный момент она серьезно ограничивает развитие виртуального бизнеса.

В иностранных юрисдикциях, например на Мальте, в Швейцарии или Лихтенштейне, цифровые финансовые активы могут свободно отчуждаться и приобретаться за криптовалюту. В российском же законе возможность совершать такие сделки не урегулирована. На практике этот пробел можно обойти через эмиссию ЦФА, которые предоставляли бы символические права требования к эмитенту, но тем самым их квалификация как криптовалюты была бы исключена.

Еще один сдерживающий фактор — сложная процедура выпуска виртуальных активов. Для выпуска обязательств в виде цифровых прав сначала нужно выпустить облигации по общим правилам ФЗ «О рынке ценных бумаг», и только потом уже — токены, которые будут удостоверять транш традиционных ценных бумаг. Приходится проходить двухступенчатую процедуру, лишающую ЦФА значительной доли смысла и вообще занятие довольно затратное.

Также непонятно, каким будет налогообложение виртуальных активов. В законе на этот вопрос нет ответа. При отсутствии дальнейшего специального регулирования оборот ЦФА будет подчиняться общим правилам налогообложения, что на практике приведет к коллизиям ввиду их специфики.

Дополнительно существует ряд других проблем, касающихся иностранных субъектов. Во-первых, вопрос — какое право должно применяться. Закон говорит — российское, вне зависимости от того, из какой страны участник рынка. Иными словами, если наш суд будет применять отечественное право, возможны претензии со стороны властей зарубежных стран.

Более того, по общему правилу организация обращения цифровой валюты в РФ должна проходить на российской информационной инфраструктуре. Из этого следует, что правовой режим таких криптовалют, как Bitcoin или Ethereum, остается неясным и, по сути, нелегальным.

В целом в России регулирование криптоактивов продвигается значительно медленнее, чем в странах, которые привлекают большинство инвесторов в мире, прежде всего в Швейцарии. При этом особенно важна проактивная роль регулятора. Если бы он постоянно взаимодействовал с отраслью, давал бы «гайдлайны» и «лигал опинионы», то есть высказывался по спорным вопросам, фактически узаконивая таким образом сложившуюся практику, бизнес развивался бы гораздо быстрее. Пока же сам факт принятия пакета «криптозаконов» на индустрию в РФ, по сути, никак не повлиял.

Автор — руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок

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