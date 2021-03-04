Онищенко назвал способ завершить пандемию COVID-19 в России за две недели

Российское общество может выбрать один из двух путей дальнейшей борьбы с коронавирусом. О них в четверг, 4 марта, рассказал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Так, по его словам, если в стране прибегнуть к максимально жестким ограничениям с соблюдением всех мер безопасности, то пандемия прекратится через две недели.

«Есть два пути. Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом всё соблюдаем. И вот с этого момента — две недели, и всё закончится. Больных мы вылечим», — заявил он.

Именно такой путь, по его словам, выбрали власти Китая, и на сегодняшний день число выявленных случаев инфекции у них не превышает 89 тыс.

Еще одним вариантом борьбы с коронавиурсом в стране Онищенко назвал создание с помощью вакцинации популяционного иммунитета на уровне 50–60%.

«А если мы будем прививать только «группы риска» по медицинским показаниям и производственным, это [сроки] можно сократить. И всё — он [коронавирус] остановится», — цитирует его «РИА Новости».

При этом сроки победы над пандемией будут зависеть от сроков проведения вакцинации, но коронавирус «будет периодически всплывать».

Вдобавок к этому академик напомнил, что в настоящее время нет научного ответа, почему коронавирус разных типов за XXI век уже трижды преодолевает межвидовой барьер — в 2002, 2012 и 2019 годах.

Ранее в этот же день президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев заявил, что коронавирусная инфекция уже никогда не исчезнет полностью. Именно так, по его словам, когда-то произошло с вирусом гриппа.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии в России выявили 4 290 135 случаев коронавируса, скончались 87 823 пациента, выздоровели 3 869 857 человек.

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