В РАН предрекли коронавирусу судьбу гриппа 

Президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев в четверг, 4 марта, заявил, что коронавирусная инфекция уже никогда не исчезнет полностью.

Именно так, по его словам, когда-то произошло с вирусом гриппа.

«То, что мы наблюдаем сейчас, означает одно: коронавирусная инфекция останется с человечеством навсегда, как это в свое время произошло с вирусом гриппа. Инструменты борьбы с распространением коронавирусной инфекции понятны — вакцинация и создание новых лекарственных средств», — сказал он.

В конце февраля вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что о завершении пандемии коронавирусной инфекции будут говорить в 2022 году, хотя прирост случаев заболевания COVID-19 не прекратится.

Тогда он указал, что имеются предпосылки для того, чтобы верить в окончание распространения инфекции через год.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря позапрошлого года в городе Ухань в Китае. За несколько месяцев болезнь охватила более 219 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день с начала распространения инфекции зарегистрировано более 115 млн случаев COVID-19, скончалось свыше 2,5 млн человек , выздоровело более 91,5 млн пациентов.