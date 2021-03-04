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Шойгу рассказал о весеннем призыве в 2021 году

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Весенний призыв на службу в армию России начнется 1 апреля 2021 года. Об этом в четверг, 4 марта, на селекторном совещании в Минобороны страны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

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В ВС страны, по его словам, планируется направить 122 тыс. человек.

Министр указал, что в 2020 году были приняты беспрецедентные меры, благодаря которым призывная кампания и укомплектование войск были проведены качественно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Как напомнил глава ведомства, военные комиссариаты были укомплектованы всем необходимым медицинским оснащением, а в пунктах сбора, приема и отправки призывников строго соблюдался масочный режим и проводилась усиленная дезинфекция. Все призывники получали средства индивидуальной защиты.

Кроме того, по прибытии в воинские части все проходили двухнедельный карантин, отметил он, призвав использовать накопленный за прошлый год опыт в ходе грядущей весенней призывной кампании.

Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, которые принимают участие в процедуре призыва. К этой работе, по его словам, необходимо допускать только прошедших вакцинацию и имеющих антитела к инфекции.

«Военным комиссариатам следует организовать дистанционное изучение призывников. Осуществлять психологический отбор в соответствии с новыми методиками и рекомендациями (2021 года)», — сказал министр.

Осенний призыв в армию прошел с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

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