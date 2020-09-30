Президент России Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве в армию, сообщила 30 сентября пресс-служба Кремля.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», — говорится в указе.

В соответствии с документом планируется призвать 128 тыс. человек.

Правительству страны, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян на военную службу.

Кроме того, указом президент поручил в соответствии с федеральным законом уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

В июле Минобороны России сообщило об успешном завершении весенней призывной кампании, несмотря на пандемию COVID-19. На военную службу было призвано 135 тыс. человек.

В министерстве отметили, что благодаря «беспрецедентным» мерам во время весеннего призыва удалось исключить проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС России.

В апреле глава Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Учащимся, оканчивающим высшие и средние специальные учебные заведения, также дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва.