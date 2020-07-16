Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Мир
США предпримут действия в отношении популярных китайских приложений
Армия
Первый самолет-амфибия Бе-200 поступил на вооружение ВМФ РФ
Мир
Помпео пригрозил участникам «Северного потока – 2» последствиями
Общество
Росприроднадзор отложил проверки золотодобывающих компаний из-за COVID-19

В России завершился весенний призыв

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минобороны России в четверг, 16 июля, заявили об успешном завершение весенней призывной компании, несмотря на пандемию COVID-19.

У солдата карантин: как призывников защитят от инфекции
На сборных пунктах и в войсках вводятся новые правила работы с молодым пополнением

Как подчеркнули в военном ведомстве, невзирая на «скептические прогнозы и опасения общественности» на фоне сложной эпидемиологической обстановки, призыв завершен «с должным качеством и в срок».

«На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В министерстве особо отметили, что благодаря «беспрецедентным» мерам во время весеннего призыва удалось исключить проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС России.

В апреле глава Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Учащимся, оканчивающим высшие и средние специальные учебные заведения, также дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва.

В том же месяце Национальный родительский комитет попросил Минобороны перенести сроки призыва в армию. С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.

Весенний военный призыв в России начался 1 апреля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020