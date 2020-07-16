В России завершился весенний призыв

В Минобороны России в четверг, 16 июля, заявили об успешном завершение весенней призывной компании, несмотря на пандемию COVID-19.

Как подчеркнули в военном ведомстве, невзирая на «скептические прогнозы и опасения общественности» на фоне сложной эпидемиологической обстановки, призыв завершен «с должным качеством и в срок».

«На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В министерстве особо отметили, что благодаря «беспрецедентным» мерам во время весеннего призыва удалось исключить проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС России.

В апреле глава Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Учащимся, оканчивающим высшие и средние специальные учебные заведения, также дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва.

В том же месяце Национальный родительский комитет попросил Минобороны перенести сроки призыва в армию. С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.

Весенний военный призыв в России начался 1 апреля.