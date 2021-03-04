В Сыктывкаре прошли задержания и обыски по делу «Свидетелей Иеговы»

В Сыктывкаре прошли задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России.). По делу проходят пять фигурантов и более 10 свидетелей, один человек арестован. Об этом сообщила в четверг, 4 марта, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по материалам УФСБ России по Республике Коми и МВД по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ)», — следует из сообщения.

Следствие полагает, что участники запрещенной в России организации в период с 2017 по текущий год поддерживали деятельность организации и привлекали в нее новых участников.

«В частности, действуя в условиях конспирации, осуществляли общее руководство деятельностью организации, координировали противоправную деятельность, организовывали и проводили собрания членов запрещенной организации, осуществляли сбор средств для финансирования деятельности запрещенной экстремистской организации», — говорится в сообщении.

Одного фигуранта заключили под стражу, двоих подозреваемых оставили под домашним арестом, еще двое получили подписку о невыезде. По месту жительства подозреваемых проведены обыски.

«По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении УФСБ России по Республике Коми и МВД по Республике Коми проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе СК.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано. На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.