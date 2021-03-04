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Врач допустил аномальный характер течения COVID-19 при лейкемии
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Врач допустил аномальный характер течения COVID-19 при лейкемии

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Коронавирусная инфекция у пациентов с лейкемией может приобретать иное, в том числе и аномально продолжительное, течение заболевания. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в четверг, 4 марта.

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«Лейкемия — это серьезное заболевание, связанное с нарушением иммунитета в первую очередь. При этом заболевании подозревается вирус как инициатор этого заболевания. Не исключено, что эти вирусы как-то взаимодействуют с коронавирусом», — уточнил врач.

Он добавил, что химиотерапия при лейкемии подавляет иммунитет, поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на тот факт, получал ли ее пациент. Такой же эффект происходит при пересадке костного мозга, при которой подключаются «мощнейшие иммунодепрессанты».

«В этой ситуации, конечно, не исключено, что вирус приобретает какое-то другое течение, чем у обычных людей», — цитирует Жемчугова «РИА Новости».

При этом избежать подобного эффекта, по его мнению, вряд ли получится, поэтому он призвал вакцинировать таких пациентов при минимальном ущербе от проводимого лечения.

2 марта ученые из Университета Южной Калифорнии опубликовали результаты своих исследований, согласно которым, сохранение коронавируса в организме человека, больного лейкемией, может превышать шесть месяцев.

Такое длительное сохранение SARS-CoV-2 в организме повышает риски его мутации и неуязвимости перед антителами, считают ученые.

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