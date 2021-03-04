В организме больных лейкемией SARS-CoV-2 может оставаться более полугода

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследования длительности сохранения коронавируса в организме человека, больного лейкемией, в ходе которого выяснили, что инфекция способна жить в организме таких пациентов более шести месяцев. Свои выводы исследователи опубликовали во вторник, 2 марта, на портале medRxiv.

Такое длительное сохранение SARS-CoV-2 в организме повышает риски его мутации и неуязвимости перед антителами, считают ученые.

Кроме того, согласно материалам исследования, не менее чем на 162 дня вирус задержался в организме юноши и двух детей дошкольного возраста с подтвержденным раком крови. Получив такие результаты, ученые пришли к выводу, что особенно уязвимы оказались дети и взрослые с подорванной иммунной системой.

В начале февраля британские специалисты из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выяснили, что коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови.

Такие выводы они сделали после лечения пациента с коронавирусной инфекцией, ранее перенесшего рак. Длительность его лечения составила 102 дня. Все это время специалисты следили, как меняется вирус в его организме. И если изначально пациенту давали препарат, который не привел к серьезным мутациям, то после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные изменения.

Профессор клинической микробиологии Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта при этом отметил, что мутации также могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями, и тогда вирус может на долгое время оставаться в организме и бороться с иммунной системой человека.