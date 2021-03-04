В Берлине эвакуируют людей в связи с обнаружением бомбы

В Берлине жители округа Шпандау покинули свои дома в результате обнаружения бомбы времен войны, радиус оцепления составляет 250 м. Об этом в четверг, 4 марта, говорится в заявлении полиции столицы Германии на странице в Twitter.

«В округе Шпандау на данный момент начинается эвакуация в рамках операции по обезвреживанию авиабомбы», — говорится в сообщении.

In diesen Minuten beginnt in #Spandau die Evakuierung für die Entschärfung einer deutschen Fliegerbombe. Sie wurde am 24.1. bei Bauarbeiten im #Maselakepark entdeckt.

Der Sperrkreis um den Fundort beträgt 250m.

^tsm pic.twitter.com/tAgvA1WrUp — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 4, 2021

Снаряд был обнаружен 24 февраля во время строительных работ в парке Maselakepark в Берлине.

Ранее в этот день стало известно, что в Индии туристов эвакуировали с территории мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва. Уточнялось, что территорию покинуло более 1 тыс. человек.

В конце февраля сообщалось, что в английском городе Эксетер (графство Девон в Юго-Западной Англии) специалисты при помощи управляемого взрыва обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. По заявлению правоохранителей, местным жителям ничего не угрожает.