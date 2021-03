В Берлине эвакуируют людей в связи с обнаружением бомбы

В Берлине жители округа Шпандау покинули свои дома в результате обнаружения бомбы времен войны, радиус оцепления составляет 250 м. Об этом в четверг, 4 марта, говорится в заявлении полиции столицы Германии на странице в Twitter.

«В округе Шпандау на данный момент начинается эвакуация в рамках операции по обезвреживанию авиабомбы», — говорится в сообщении.

In diesen Minuten beginnt in #Spandau die Evakuierung für die Entschärfung einer deutschen Fliegerbombe. Sie wurde am 24.1. bei Bauarbeiten im #Maselakepark entdeckt.

Der Sperrkreis um den Fundort beträgt 250m.

