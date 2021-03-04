Туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва

В Индии туристов эвакуировали с территории мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает издание Hindustantimes.

Уточняется, что территорию покинули более 1 тыс. человек.

«Мы получили информацию из диспетчерской, что им позвонил человек и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвется. Проверка безопасности проводится вокруг Тадж-Махала», — отметил представитель полиции Шив Рам Ядав.

#BREAKING: Security checks on inside #TajMahal premises after bomb threat. Around 1,000 tourists were at the Taj Mahal on Thursday when the authorities received a bomb threat. #Agra pic.twitter.com/HZfNInIlPI — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) March 4, 2021

Сообщение об угрозе взрыва поступило утром, на место отправился отряд по обезвреживанию бомбы. Специалисты проверили комплекс, однако никакого устройства обнаружено не было. В полиции добавили, что звонивший также заявил о дискриминации при вербовке в армию.

Сведения об инциденте переданы в Центральную службу промышленной безопасности Индии.

В конце февраля стало известно, что в английском городе Эксетер (графство Девон в Юго-Западной Англии) специалисты при помощи управляемого взрыва обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. По заявлению правоохранителей, местным жителям ничего не угрожает.