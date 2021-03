Туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва

В Индии туристов эвакуировали с территории мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает издание Hindustantimes.

Уточняется, что территорию покинули более 1 тыс. человек.

«Мы получили информацию из диспетчерской, что им позвонил человек и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвется. Проверка безопасности проводится вокруг Тадж-Махала», — отметил представитель полиции Шив Рам Ядав.

#BREAKING: Security checks on inside #TajMahal premises after bomb threat. Around 1,000 tourists were at the Taj Mahal on Thursday when the authorities received a bomb threat. #Agra pic.twitter.com/HZfNInIlPI