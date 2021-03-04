Пурга и ветер скоростью 42 м/c обрушились на Чукотку

Пурга и ураганный ветер скоростью до 42 м/с пришли на Чукотку. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава региона Роман Копин.

«На Чукотке сильнейшая с начала года пурга. МЧС предупреждает об ураганных порывах ветра с метелью на востоке и севере округа. В Анадыре и Анадырском районе порывы ветра до 40–42 м/с и практически нулевая видимость», — отметил губернатор в аккаунте в Instagram.

Он призвал жителей региона быть осторожными и по возможности не выходить на улицы и не покидать пределы населенных пунктов. По словам Копина, муниципалитеты и коммунальные службы обеспечивают безопасность граждан и функционирование систем жизнеобеспечения.

В региональном МЧС уточнили, что штормовое предупреждение будет действовать еще на протяжении суток. Пурга, по данным ведомства, накроет Эгвекинот, Провиденский городской округ, Чукотский район и Певек. Скорость ветра в разных районах может достигать от 20 до 42 м/с, прогнозируется сильная метель, видимость составит менее 100 м.

Спасатели посоветовали не оставлять детей без присмотра, а при нахождении на улице избегать ветхих конструкций. Лучше всего, подчеркнули в министерстве, оставаться дома и отложить поездки.

Накануне в МЧС объявляли штормовое предупреждение с утра 4 марта, сообщая о сильных волнах на побережье, ветре и метели. В аэропорту Анадыря на четверг отменены рейсы, занятия в школах проводиться не будут. Кроме того, ряд автобусов не будет осуществлять маршруты.

Накануне желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области. Скорость ветра в ближайшие сутки может достигнуть 20 м/с.