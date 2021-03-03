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«Желтый» уровень опасности объявили в Самарской области

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В Самарской области объявлен «желтый» уровень опасности. Это связано с ожиданиями сильного ветра, скорость которого при порывах может достигать 20 м/с, сообщает областное МЧС.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на четверг, 4 марта, столбик термометра в некоторых районах опустится до –13 градусов. Днем ожидается небольшой мокрый снег и повышение температуры до +1.

Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветра реже выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если ветер застал на улице, лучше будет укрыться в подземных переходах или подъездах.

Не стоит прятаться от сильного ветра у стен домов, за остановками, под деревьями, под рекламными щитами и недостроенными зданиями, пишет НИА «Самара».

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