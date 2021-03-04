Жена певца Маршала прокомментировала слухи о его госпитализации

Жена российского певца Александра Маршала прокомментировала информацию о его госпитализации. По словам Натальи Миньковой, артист чувствует себя нормально и уже находится дома. Соответствующее заявление она сделала телеканалу РЕН ТВ в четверг, 4 марта.

Она уточнила, что у музыканта были проблемы с давлением и он решил пройти обследование.

«У него просто скакануло давление. Человек сам решил проверить КТ, УЗИ. Сегодня ему сделают еще МРТ, но он дома уже, отдельно сделать его на всякий случай», — рассказала Минькова.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что Маршала в предынсультном состоянии госпитализировали в одну из больниц Московской области. Так, в Telegram-канале портала KP.RU сообщалось, что 63-летнему экс-солисту группы «Парк Горького» стало плохо в его загородном доме в Барвихе, и его госпитализировали.

В конце февраля директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова сообщила о выписке из больницы художественного руководителя театра Юрия Соломина. 16 февраля Михайлова сообщила, что Соломин заболел COVID-19 и его госпитализировали. Болезнь протекала в нетяжелой форме.